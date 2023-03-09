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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 09.03.2023 день

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 09.03.2023 день

Германия и Португалия до конца месяца поставят Украине танки Leopard-2A6 Немецкие танки Leopard-2A6, выделенные правительствами Германии и Португалии в качестве военной поддержки украинской армии, уже к концу марта будут доставлены на Украину.

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