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Царьград

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Русские военные освободили Преображенку: новая тактика без радиопереговоров

Русские военные освободили Преображенку: новая тактика без радиопереговоров

Русские военнослужащие из группировки "Центр" применили звуковую систему сигналов вместо радиопереговоров при освобождении Преображенки в Донецкой Народной Республике, успешно противодействуя беспилотникам и зачищая местность.

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