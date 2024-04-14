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Животные Московского зоопарка выходят из зимней спячки

Животные Московского зоопарка выходят из зимней спячки

Животные Московского зоопарка начали просыпаться после долгой зимней спячки. Один из самых известных посетителей зоопарка – бурый медведь Гром – уже полностью проснулся и начал активно двигаться по своему вольеру.

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