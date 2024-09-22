Автомобили в России продолжат дорожать до конца года

Специалисты говорят, что покупка на выгодных условиях уже невозможна Цены на автомобили в России будут продолжать расти до конца текущего года, как сообщил агентству "ФедералПресс" автоэксперт Кирилл Форманчук.
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