Трепова* – в последнем слове: «Больно и стыдно, что моими руками устроили теракт»

В Первом Западном окружном военном суде началось заседание. Обвиняемая в совершении теракта в петербургском кафе Дарья Трепова* 22 января выступает с последним словом в Первом Западном окружном военном суде.
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