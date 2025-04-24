Народный фронт передал штурмовому отряду Тумана автомобиль и средства связи

Народный фронт Народный фронт передал штурмовикам автомобиль для эвакуации раненых с защитным комплексом – средствами радиоэлектронной борьбы, приборами ночного видения и детекторами дронов, а также тепловизоры, зарядные станции и аккумуляторы для квадрокоптеров, сообщает пресс-служба организации.