Народный фронт передал штурмовому отряду Тумана автомобиль и средства связи

Народный фронт Народный фронт передал штурмовикам автомобиль для эвакуации раненых с защитным комплексом – средствами радиоэлектронной борьбы, приборами ночного видения и детекторами дронов, а также тепловизоры, зарядные станции и аккумуляторы для квадрокоптеров, сообщает пресс-служба организации.
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