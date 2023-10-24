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Больше людей — больше проблем: почему мигранты чаще совершают тяжкие преступления

Больше людей — больше проблем: почему мигранты чаще совершают тяжкие преступления

На 32% выросла доля тяжких преступлений, совершенных мигрантами. Что дальше? Мигрантам в России стоит готовиться к худшему: правоохранительные органы взялись жёстко наводить порядок и пресекать преступления.

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Комментарии
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саша дмитренко
пропаганда  мешает,,а  то бы  масса  мигрантов  была  из  европы
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4 д.
ЕБ
Елена Бреслова
вонючий дебиленко, кто дал тебе, скунсу, право унижать женщину? козел ты!
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3 д.
саша дмитренко
самка!  кто  тебе  позволил  открыть  рот????
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3 д.

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