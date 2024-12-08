Военнопленный Рябина: ВСУ ударили БПЛА по сдавшимся сослуживцам

Украинская армия пыталась уничтожить сдавшихся в плен десантников в Курской области с помощью тяжёлого беспилотника «Баба-Яга» и 120-мм миномета, передает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего ВСУ Вячеслава Рябину.
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