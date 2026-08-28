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Михаил Ефремов снова на сцене, Розанова вернулась после 20-летней паузы, а Никита впервые сыграет с отцом в театре

Михаил Ефремов снова на сцене, Розанова вернулась после 20-летней паузы, а Никита впервые сыграет с отцом в театре

Ирина Розанова долго не называла спектакль, ради которого решила вернуться на сцену. 22 июля, в день своего 65-летия, актриса сказала лишь главное: «Я 20 лет на сцене не играла».

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