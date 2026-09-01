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Путин заявил, что обозначенные Россией цели зерновой сделки не достигнуты

Путин заявил, что обозначенные Россией цели зерновой сделки не достигнуты

Обозначенные Россией цели в рамках зерновой сделки так и не были достигнуты из-за невыполнения партнерами обязательств перед Москвой.

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