График ´прямых телефонных линий´.

в мае 2025 г. проводимых в мае 2025 года руководством Министерства лесного хозяйства и начальниками структурных подразделенийФИО, должностьДата проведенияВремя проведенияНомер телефонаКУЧИНСКАЯНаталья Петровна,начальник отдела методологии и регулирования бухгалтерского учета и отчетности03.