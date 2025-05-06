График ´прямых телефонных линий´.

в мае 2025 г. проводимых в мае 2025 года руководством Министерства лесного хозяйства и начальниками структурных подразделенийФИО, должностьДата проведенияВремя проведенияНомер телефонаКУЧИНСКАЯНаталья Петровна,начальник отдела методологии и регулирования бухгалтерского учета и отчетности03.
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