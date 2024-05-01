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У Санчо 12 удачных обводок против «ПСЖ» – лучший результат в полуфинале ЛЧ с 2008-го, тогда у Месси было 16

Это лучший результат в полуфинале Лиги чемпионов с апреля 2008 года, когда Лео Месси сделал 16 против «МЮ», и рекорд в ЛЧ среди англичан.

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