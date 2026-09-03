«Весь аул до седьмого колена!»: россияне потребовали наказания «семьи иностранцев», поставивших на колени сотрудницу ТЦ Новосибирска

Телеканал "78" Опубликованное видео с нападением на девушку произвело неизгладимое впечатление на зрителей, которые массово начали засылать ссылки на ролик и обращения с просьбами отреагировать на беспредел в силовые ведомства.
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«Ислам – это абсурдная религия для аморальных бедуинов.
Ислам – это разлагающийся труп отравляющий нашу жизнь, не что иное, как омерзительная мертвечина.»
Мустафа Кемаль Паша Ататюрк. Первый президент Турции.
Наши законодатели глухи и слепы на все те обстоятельства всех мигрантов ,которые сложились вокруг не только нас,но и всей Европы!Ну что ещё надо для принятия жёстких законов?!В Думе большинство представителей партии "Единая Россия",но все эти депутаты в окончательном вступление закона так его "отмою во всех разночтениях",что от него даже не остаётся и звука.
Выдворять всей семьёй без права въезда.
Они завтра уже приедут снова . Нет уж умерла так умерла . , всех и без указа ВВП -вон из страны , а кто увидит паспорт забрать немедленно хватит он не понял народ . Видимо посещение нового рыбного сейнера важнее чем раз бирательства подобного хамства и невежества по отношению к нашим людям , так и к нашим властям , кстати . Поражает спокойствие к преступлениям и самим преступникам . Мне лично насрать ,что они там с Токаевым решают , а здесь почему так происходит ? Так и будем спускать на тормозах ? Начнём бить и будет больно , а понадобится , то в защите и лишать жизни .