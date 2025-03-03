Седан Buick Regal GS вернулся в строй обновленным[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Семейство Opel Insignia ушло в отставку еще в 2022 году, причем обещанный наследник в кроссоверном формате так и не появился.
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