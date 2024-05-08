В Госдуме указали на двойные стандарты в отношении Запада к инаугурации Путина

Ряд стран Запада вновь показал приверженность политике двойных стандартов, пропустив инаугурацию Владимира Путина, считает глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства других стран во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии