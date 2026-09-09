САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября, ФедералПресс. Спустя почти шесть лет после трагедии дело о смерти 22‑летней Ксении Шеренговской из Мурино дошло до суда – но исход процесса остается неопределенным.
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