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Шесть лет спустя: дело о гибели Ксении Шеренговской в Мурино в суде – но обвиняемого могут оправдать

Шесть лет спустя: дело о гибели Ксении Шеренговской в Мурино в суде – но обвиняемого могут оправдать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября, ФедералПресс. Спустя почти шесть лет после трагедии дело о смерти 22‑летней Ксении Шеренговской из Мурино дошло до суда – но исход процесса остается неопределенным.

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