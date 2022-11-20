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«МЮ» отправит Роналду в U21, если не договорится о его уходе на своих условиях. Клуб не намерен выплачивать ему остаток зарплаты

«Манчестер Юнайтед» отправит Криштиану Роналду в молодежку, если не договорится об уходе. По данным The Telegraph, «Манчестер Юнайтед» хочет, чтобы 37-летний нападающий ушел на условиях клуба.

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