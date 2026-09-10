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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Почеттино о нарушениях «Челси» при Абрамовиче: «Чемпионство-2017 надо отдать «Тоттенхэму» – они признали вину. Правила должны быть одинаковыми, мы были в неравных условиях»

Маурисио Почеттино считает, что «Челси» следует лишить титула чемпиона АПЛ сезона-2016/17 и передать его « Тоттенхэму ».

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