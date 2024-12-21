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Царьград

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Прошло исследование: длительный просмотр телевизора ведёт к слабоумию

Прошло исследование: длительный просмотр телевизора ведёт к слабоумию

Риск деменции серьёзно возрастает при просмотре телевизора более пяти часов каждый день.Исследование китайских учёных установило связь между продолжительным временем, проведённым за просмотром телевизора и за компьютером, и увеличением риска развития деменции, инсульта и болезни Паркинсона, сообщает ScienceDirect.

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