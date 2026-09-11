Василий Небензя: ИГИЛ расширяет влияние и адаптируется

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ИГИЛ* и ИГИЛ-Хорасан* расширяют присутствие на ###A_1_A### Ближнем Востоке ###A_1_A### и в Афганистане.
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