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Царьград

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Василий Небензя: ИГИЛ расширяет влияние и адаптируется

Василий Небензя: ИГИЛ расширяет влияние и адаптируется

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ИГИЛ* и ИГИЛ-Хорасан* расширяют присутствие на ###A_1_A### Ближнем Востоке ###A_1_A### и в Афганистане.

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