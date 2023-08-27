Медвежий угол

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"РУССКИЕ ГОРОДА ПОДОЖГУТ МИГРАНТЫ": ЗАПАД ГОТОВИТ КОНТРНАСТУП В ТЫЛУ

ФОТО: ЦАРЬГРАД ГЕОРГИЙ ЕВСТАФЬЕВ В любом противостоянии государств соперники пытаются не только нанести друг другу поражение на поле боя.

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Комментарии
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Александр Павлов
Сложившуюся ситуацию уже давно предвидело подавляющее большинство, но президент и по сей день её не видит..
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1 час.
Валерий Махахей
Дружба народов закончилась 30 лет назад когда союз развалили теперь каждый сам по себе только Россия этого  до сих пор не поняла !!! эти шакалы воткнут нож в спину при первом удобном случае !!!
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59 мин.
И
Ирина
Всех на хрен в зад.....в кишлаки и аулы....
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38 мин.

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