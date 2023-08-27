ФОТО: ЦАРЬГРАД ГЕОРГИЙ ЕВСТАФЬЕВ В любом противостоянии государств соперники пытаются не только нанести друг другу поражение на поле боя.
"РУССКИЕ ГОРОДА ПОДОЖГУТ МИГРАНТЫ": ЗАПАД ГОТОВИТ КОНТРНАСТУП В ТЫЛУ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Павлов
Сложившуюся ситуацию уже давно предвидело подавляющее большинство, но президент и по сей день её не видит..
Ответить
1 час.
Валерий Махахей
Дружба народов закончилась 30 лет назад когда союз развалили теперь каждый сам по себе только Россия этого до сих пор не поняла !!! эти шакалы воткнут нож в спину при первом удобном случае !!!
Ответить
59 мин.
И
Ирина
Всех на хрен в зад.....в кишлаки и аулы....
Ответить
38 мин.
Свежие комментарии