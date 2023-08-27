"РУССКИЕ ГОРОДА ПОДОЖГУТ МИГРАНТЫ": ЗАПАД ГОТОВИТ КОНТРНАСТУП В ТЫЛУ

Сложившуюся ситуацию уже давно предвидело подавляющее большинство, но президент и по сей день её не видит..

Валерий Махахей

Дружба народов закончилась 30 лет назад когда союз развалили теперь каждый сам по себе только Россия этого до сих пор не поняла !!! эти шакалы воткнут нож в спину при первом удобном случае !!!