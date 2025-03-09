Дело — труба. После эпичного захода в тыл противника в Европе напряглись

Дело — труба. После эпичного захода в тыл противника в Европе напряглисьПосле того, как наши штурмовики внезапно показались в тылу врага буквально материализовавшись из воздуха, В Польше и Прибалтике напряглись.
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