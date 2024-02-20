Минекаев признался, почему боялся Бурунова: «Нервничал и стеснялся сказать»

Рузиль Минекаев стал звездой вмиг после выхода сериала «Слово пацана». Сыгравший Марата актер очень быстро и ловко нашел общий язык со всеми своими коллегами на съемочной площадке и уверенно вёл себя с теми, которые уже входит в костяк российской киноиндустрии и представляет собой опытных и профессиональных актёров.