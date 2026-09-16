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The Eurasia Daily news agency

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Tajik migrants are buzzing in The United States

Tajik migrants are buzzing in The United States

Tajik migrants are increasingly committing illegal acts in The United States. The US Immigration and Customs Police detained a citizen of Tajikistan after his release from custody in Philadelphia.

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