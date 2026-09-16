Tajik migrants are buzzing in The United States

Tajik migrants are increasingly committing illegal acts in The United States. The US Immigration and Customs Police detained a citizen of Tajikistan after his release from custody in Philadelphia.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым