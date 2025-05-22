ISW: С четырьмя регионами все ясно, пятым будет Харьков

В настоящее время группировки «Север» и «Запад» растягивают врага для прорыва в самом «тонком» месте Радомир Маркуш На фото: боевая работа расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С1 «Гвоздика» группировки войск «Днепр» в зоне СВО.
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