ISW: С четырьмя регионами все ясно, пятым будет Харьков

В настоящее время группировки «Север» и «Запад» растягивают врага для прорыва в самом «тонком» месте Радомир Маркуш На фото: боевая работа расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С1 «Гвоздика» группировки войск «Днепр» в зоне СВО.