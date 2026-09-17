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Александр Беглов дал старт проекту "Добрята России" в Кронштадте

Александр Беглов дал старт проекту "Добрята России" в Кронштадте

Сегодня, 17 сентября, в детском саду №4 Кронштадтского района губернатор Александр Беглов дал старт общественно-полезному образовательному проекту "Добрята России", сообщили в пресс-службе Смольного.

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