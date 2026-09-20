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Chart of the Week revisited: Bitcoin

Chart of the Week revisited: Bitcoin

Chart of the Week revisited: Bitcoin Bitcoin Futures CME_DL:BTC1! The_STA About a month ago we flagged Bitcoin as an interim base in the making — the entire down move had bounced neatly off the 61.

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