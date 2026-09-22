Очевидец спас двух девушек из горящего ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке

Пожар в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке унес жизни четырех человек. Посетителей и сотрудников эвакуировали, а один из очевидцев помог двум девушкам выбраться из здания через окно.
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