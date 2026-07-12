🚎В Севастополе из-за отключений света отменили несколько троллейбусных маршрутов Временно в рейс не выйдут маршруты № 3, 4, 19, 76.
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🚎В Севастополе из-за отключений света отменили несколько троллейбусных маршрутов Временно в рейс не выйдут маршруты № 3, 4, 19, 76.