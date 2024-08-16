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Царьград

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Режиссер Жора Крыжовников начал работу над сериалом «Москва слезам не верит»

Режиссер Жора Крыжовников начал работу над сериалом «Москва слезам не верит»

Режиссер «Слова пацана» снимает сериал о Москве.Жора Крыжовников, обретший широкую популярность после выхода сериала «Слово пацана», сейчас работает над сериалом о Москве.

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