Режиссер Жора Крыжовников начал работу над сериалом «Москва слезам не верит»

Режиссер «Слова пацана» снимает сериал о Москве.Жора Крыжовников, обретший широкую популярность после выхода сериала «Слово пацана», сейчас работает над сериалом о Москве.
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