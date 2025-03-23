Александр Шадриков поздравил работников гидрометеорологических служб с профессиональным праздником

Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков поздравил сотрудников гидрометеорологических служб с их профессиональным праздником, отметив важность их работы для государственной безопасности и экономики.
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