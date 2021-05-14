Доступные материнские платы для Intel Alder Lake-S получат новый стандарт питания ATX12VO

Как пишет портал VideoCardz, часть материнских плат для грядущих процессоров Intel Alder Lake-S будет обладать поддержкой нового стандарта электропитания ПК ATX12VO, который призван повысить энергоэффективность обычных настольных источников питания.
Как пишет портал VideoCardz, часть материнских плат для грядущих процессоров Intel Alder Lake-S будет обладать поддержкой нового стандарта электропитания ПК ATX12VO, который призван повысить энергоэффективность обычных настольных источников питания.
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