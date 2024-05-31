Украина готова вести боевые действия до последнего украинца, власти страны целенаправленно проводят такую политику, а украинский лидер Владимир Зеленский не понимает, что люди – важнейший ресурс государства.
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