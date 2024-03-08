Российские военнослужащие с передовой поздравили женщин с 8 Марта. Об этом сообщает РИА Новости. Представительниц прекрасного пола поздравили военнослужащие 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота.
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