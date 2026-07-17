Инспекторы ГИБДД Нижнекамска задержали в лесопосадке мужчину с наркотиками

В рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2026» сотрудники ГИБДД УМВД России по Нижнекамскому району в ходе несения службы на 7-м километре автодороги Набережные Челны-Заинск-Альметьевск-Нижнекамск заметили мужчину, оглядывавшегося по сторонам, идущего в сторону лесополосы.