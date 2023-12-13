Журналист Карлсон сомневается, что может быть вице-президентом США при Трампе

Американский журналист и бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что вероятнее всего не справится с обязанностями вице-президента США в случае, если Дональд Трамп победит на президентских выборах в 2024 году и поставит его на эту должность.
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