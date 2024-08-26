Парламент Ливии поддержал закрытие всех нефтяных месторождений в стране

Решение поддержать инициативу альтернативного правительства Ливии по закрытию всех нефтяных месторождений страны приняла Палата представителей Ливии, заявил председатель комитета по энергетике и природным ресурсам ливийского парламента Исса Аль-Арайби, 26 августа сообщает пресс-служба парламента Ливии.
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