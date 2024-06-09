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Власти Южной Кореи готовы поддержать производителей оборудования и материа...

Власти Южной Кореи готовы поддержать производителей оборудования и материа...

Власти Южной Кореи готовы поддержать производителей оборудования и материалов для выпуска памяти типа HBMВ прошлом году южнокорейские компании доминировали на рынке памяти HBM, причём более мелкая в глобальном масштабе SK hynix контролировала 53 % сегмента, а Samsung Electronics занимала 38 %.

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