Воевавший за ВСУ экс-депутат Латвии Юрашс объявлен в международный розыск

49-летний экс-депутат сейма (парламента) Латвии Юрис Юрашс объявлен в международный розыск за участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ в качестве наемника и распространение фейков о российской армии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии