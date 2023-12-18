Школьники Архангельской области станут участниками всероссийского тура по педагогике

Сразу три школьника Поморья отправятся в Ярославль на всероссийский тур по педагогике. В Архангельске подвели итоги регионального этапа, в котором приняли участие более 80 учеников старших классов со всей области.
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