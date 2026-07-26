Средняя зарплата в Европе покрывает только еду и ЖКХ

Жительница Латвии по имени Елизавета, покинувшая республику по политическим мотивам и перебравшаяся в Псков, заявила в интервью РИА Новости, что средняя зарплата в Европе позволяет оплатить лишь овощи и счета за коммунальные услуги.
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