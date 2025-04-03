Раннее пробуждение клещей: как защититься от этих опасных паразитов в 2025 году Ирина ВальковаВ этом году клещи проснулись раньше обычного, что заставляет людей в Москве и других регионах России внимательно следить за сезонной активностью этих кровососущих паразитов.