Раннее пробуждение клещей: как защититься от этих опасных паразитов в 2025 году Ирина ВальковаВ этом году клещи проснулись раньше обычного, что заставляет людей в Москве и других регионах России внимательно следить за сезонной активностью этих кровососущих паразитов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии