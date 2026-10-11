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Польская полиция получила уведомление о возможном покушении на Туска и Косиняк-Камыша

Польская полиция получила уведомление о возможном покушении на Туска и Косиняк-Камыша

Глава МВД Польши Марчин Кервиньский и министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк поручили предпринять необходимые действия после поступления в полицию информации о возможном покушении на премьер-министра Дональда Туска и министра национальной обороны Владислава Косиняк-Камыша.

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