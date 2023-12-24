Пощечина Олимпийскому комитету: Достойный ответ на запрет выступления наших спортсменов

Сказала, как отрезала. «Это унижение для страны», — таков вердикт президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера российской национальной команды на предложение МОКа поучаствовать в Олимпийских играх под белым флагом.
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