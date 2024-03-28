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Больше денег и верфей: правительство обсудило новую стратегию ОСК

Больше денег и верфей: правительство обсудило новую стратегию ОСК

Правительство РФ предварительно одобрило стратегию Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), которая предполагает строительство новой среднетоннажной верфи на Северо-Западе страны, а также специализацию целого ряда отраслевых предприятий.

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