Больше денег и верфей: правительство обсудило новую стратегию ОСК

Правительство РФ предварительно одобрило стратегию Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), которая предполагает строительство новой среднетоннажной верфи на Северо-Западе страны, а также специализацию целого ряда отраслевых предприятий.
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