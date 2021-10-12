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«Пробил крышу и упал на подушку»: в Канаде женщину разбудил прилетевший метеорит

«Пробил крышу и упал на подушку»: в Канаде женщину разбудил прилетевший метеорит

На юго-востоке провинции Британская Колумбия в Канаде упал метеорит. Он пробил крышу частного дома, сообщает Victoria News.

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