Российские войска добились «высотного» паритета в городской черте Часова Яра

Юрий Ильинов

Defense News: Пекин отказал главе Пентагона в переговорах с министром обороны КНР Глава Пентагона Ллойд Остин не сумел провести переговоры со своим китайским коллегой, Пекин отказал США в организации встречи. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на неназванного представителя министерства обороны США. Соединенные Штаты пытались организовать переговоры главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны КНР Дун Цзюнем в рамках встречи глав оборонных ведомств азиатских стран в Лаосе, но получили отказ. Причиной отказа в Пекине назвали действия США в отношении Тайваня, в частности поставки оружия на остров. Высокопоставленный сотрудник ведомства заявил журналистам перед саммитом в Лаосе, что Пентагон предлагал такую встречу, но Китай отказался, ссылаясь на продажу США оружия Тайваню. - пишет издание. Отношения Китая и США в последнее время находятся не в самом лучшем состоянии из-за вмешательства американцев в дела Тайваня, который в Пекине считают провинцией КНР. Но в ближайшее время они станут только хуже, новая администрация Трампа будет вести «очень агрессивную политику» в отношении Пекина. Как заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон, именно Китай является главной угрозой национальной безопасности США. На сегодняшний день Конгрессу представлены 32 рекомендации по взаимоотношениям с Китаем, большинство из которых предусматривают введение новых ограничений.