Российские войска добились «высотного» паритета в городской черте Часова Яра Российские войска продолжают операцию по освобождению города Часов Яр в Донецкой Народной Республике.
Российские войска добились «высотного» паритета в городской черте Часова Яра
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Юрий Ильинов
Defense News: Пекин отказал главе Пентагона в переговорах с министром обороны КНР Глава Пентагона Ллойд Остин не сумел провести переговоры со своим китайским коллегой, Пекин отказал США в организации встречи. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на неназванного представителя министерства обороны США. Соединенные Штаты пытались организовать переговоры главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны КНР Дун Цзюнем в рамках встречи глав оборонных ведомств азиатских стран в Лаосе, но получили отказ. Причиной отказа в Пекине назвали действия США в отношении Тайваня, в частности поставки оружия на остров. Высокопоставленный сотрудник ведомства заявил журналистам перед саммитом в Лаосе, что Пентагон предлагал такую встречу, но Китай отказался, ссылаясь на продажу США оружия Тайваню. - пишет издание. Отношения Китая и США в последнее время находятся не в самом лучшем состоянии из-за вмешательства американцев в дела Тайваня, который в Пекине считают провинцией КНР. Но в ближайшее время они станут только хуже, новая администрация Трампа будет вести «очень агрессивную политику» в отношении Пекина. Как заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон, именно Китай является главной угрозой национальной безопасности США. На сегодняшний день Конгрессу представлены 32 рекомендации по взаимоотношениям с Китаем, большинство из которых предусматривают введение новых ограничений.
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16 час.
Юрий Ильинов
Конгрессмен США призвал объявить импичмент Байдену из-за его одобрения ударов американскими ракетами вглубь России Реакция в Соединённых Штатах на известия о первом ударе американскими ракетами ATACMS по международно признаваемой территории России (по Брянской области) оказалась весьма разнообразной. Единого хора голосов откровенных русофобов не вышло. Решение, которое формально было принято Байденом, подвергается значительной критике даже со стороны американского истеблишмента. Член палаты представителей (от штата Кентукки) республиканец Томас Гарольд Мэсси (Thomas Massie) заявил о том, что решение президента Байдена – антиконституционный акт войны. Мэсси призывает конгресс вынести вотум недоверия президенту Джо Байдену и отправить его досрочно в отставку на основании решения об импичменте. Томас Мэсси: То, что делает сегодня Байден, ставит под угрозу миллионы американских граждан. Это настоящее преступление Джо Байдена, которое заслуживает импичмента. Далее Мэсси назвал Байдена – «явной марионеткой глубинного государства», «врагом американского народа», добавив, что его санкционирование ударов американским оружием по ядерной державе – то, что доказывает следующий факт: Ему совершенно наплевать на выбор большинства американцев, на интересы большинства американцев.
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16 час.
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