Euronews сообщает, что пять стран ЕС — Германия, Франция, Италия, Испания и Польша — поддержали предложение о выпуске совместных военных облигаций, направленных на поддержку оборонной промышленности Европы.
Европа выпускает военные облигации – все равно Трамп заставит воевать с Россией «на свои»
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
степень подчиненности ЦУПу в лице гегемона, более ничего. кто в здравом уме поставит на проигрыш России? но как говаривал один из диреков автозавода (не называю, мона догадаться), - на любое г.., пардон, любую тачку тысяч пять в год покупателей найдется. вот и в вопросе облигаций не без недо, на то и расчет. ну и галочка в послушание, конечно.
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18 час.
Балу -
У них там в Европах и прочих америках настолько мозги заплыли жиром русофобии, что они совсем забыли о том, что воевать русские умеют... Не хотят, но если надо - то воюют... И делают это получше, чем многие из них... Если не лучше всех...
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18 час.
Иван Ураганов
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11 час.
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