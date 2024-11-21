Европа выпускает военные облигации – все равно Трамп заставит воевать с Россией «на свои»

СК

Сергей Ковалев

степень подчиненности ЦУПу в лице гегемона, более ничего. кто в здравом уме поставит на проигрыш России? но как говаривал один из диреков автозавода (не называю, мона догадаться), - на любое г.., пардон, любую тачку тысяч пять в год покупателей найдется. вот и в вопросе облигаций не без недо, на то и расчет. ну и галочка в послушание, конечно.