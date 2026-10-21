Взрывы прогремели в Киеве, Луцке и ряде других украинских городов. СМИ сообщили о воздушной тревоге, вспышках и пожарах на местах предполагаемых ударов.
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