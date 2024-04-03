Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 3 апреля

Представители Китая, Саудовской Аравии и Индонезии призывают Европейский союз не поддаваться давлению со стороны США и Великобритании, которые пытаются добиться конфискации более €200 млрд замороженных российских активов, со ссылкой на источники.
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